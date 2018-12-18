Официально: "Манчестер Юнайтед" выгнал Моуриньо

Португальский специалист "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уволен с поста наставника английского клуба.
"Манчестер Юнайтед" принял решение освободить Жозе Моуриньо от должности главного тренера с немедленным вступлением решения в силу. Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу и пожелать ему успехов в будущем. Новый тренер будет назначен до конца текущего сезона", — говорится в заявлении на сайте команды.
Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.— Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.
We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC
В сезоне 2018/2019 МЮ занимает 5-е место в чемпионате Англии (7 побед и 5 поражений). 16 декабря в матче 17-го тура "Манчестер Юнайтед" уступил "Ливерпулю" со счётом 1:3.
Моуриньо подписал трехлетний контракт с "дьяволами" 27 мая 2016. Спустя полгода появилась информация, что португалец испытывает серьезные трудности в общении со своими футболистами.
Кроме того, Моуриньо отказался сотрудничать с клубным телеканалом "Манчестер Юнайтед", устроив бойкот.