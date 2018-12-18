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Официально: "Манчестер Юнайтед" выгнал Моуриньо

5.7тЧитать материал на украинском

Португальский специалист "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уволен с поста наставника английского клуба.

"Манчестер Юнайтед" принял решение освободить Жозе Моуриньо от должности главного тренера с немедленным вступлением решения в силу. Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу и пожелать ему успехов в будущем. Новый тренер будет назначен до конца текущего сезона", — говорится в заявлении на сайте команды.

Новости
Моуриньо устроил потасовку во время матча АПЛ

В сезоне 2018/2019 МЮ занимает 5-е место в чемпионате Англии (7 побед и 5 поражений). 16 декабря в матче 17-го тура "Манчестер Юнайтед" уступил "Ливерпулю" со счётом 1:3.

Моуриньо подписал трехлетний контракт с "дьяволами" 27 мая 2016. Спустя полгода появилась информация, что португалец испытывает серьезные трудности в общении со своими футболистами.

Кроме того, Моуриньо отказался сотрудничать с клубным телеканалом "Манчестер Юнайтед", устроив бойкот.

Персона
Жозе Моуриньо
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
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