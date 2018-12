Официально: "Манчестер Юнайтед" выгнал Моуриньо

Португальский специалист "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уволен с поста наставника английского клуба.

"Манчестер Юнайтед" принял решение освободить Жозе Моуриньо от должности главного тренера с немедленным вступлением решения в силу. Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу и пожелать ему успехов в будущем. Новый тренер будет назначен до конца текущего сезона", — говорится в заявлении на сайте команды.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC