Официально: Лунин перешел в новый клуб

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо" на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт команды, украинец будет защищать цвета астурийского клуба до 30 июня 2020 года. О дате и времени официальной презентации Лунина будет объявлено позже.

Андрей Лунин Телеканал Футбол

Стоит отметить, что "Реал Овьедо" ведет борьбу за выживание в испанской Сегунде, находясь на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Напомним, что в первой половине сезона украинский голкипер был игроком "Вальядолида", но провел лишь два матча за команду в Кубке Испании. В последнем поединке за клуб против "Марбельи" он стал героем, отразив два пенальти в послематчевой серии, что позволило "Вальядолиду" выйти в следующий раунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поставил обязательное условие руководству клуба касательно Андрея Лунина.

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