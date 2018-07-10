Официально: Криштиану Роналду перешел в новый клуб

Звездный форвард Криштиану Роналду официально больше не игрок мадридского "Реала". Королевский клуб объявил о трансфере капитана сборной Португалии в итальянский "Ювентус".
⚽⭐🙌 Carta de Cristiano Ronaldo.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 10 июля 2018 г.
✍ https://t.co/N6ssf0qoca#HalaMadrid pic.twitter.com/tLNYvnMzQq
"Настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Я очень прошу всех, и особенно моих поклонников, понять меня", - написал Криштиану.
33-летний футболист за 9 сезонов в "Реале" провел 282 матча, в которых забил 311 голов. Он трижды становился победителем Лиги чемпионов и четыре раза выигрывал чемпионат Испании. Кроме того, в форме мадридцев стал четырехкратным обладателем Золотого мяча и трехкратным обладателем Золотой бутсы.
Сообщалось, что Роналду принял решение покинуть "Реал" ещё в январе, когда клуб установил на него ценник в €100 млн.
По сообщению многих СМИ Криш в июле подписал контракт с туринским "Ювентусом", который смог удовлетворить все финансовые запросы "сливочных".
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