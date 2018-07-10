Официально: Криштиану Роналду перешел в новый клуб

Звездный форвард Криштиану Роналду официально больше не игрок мадридского "Реала". Королевский клуб объявил о трансфере капитана сборной Португалии в итальянский "Ювентус".

"Настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Я очень прошу всех, и особенно моих поклонников, понять меня", - написал Криштиану.

33-летний футболист за 9 сезонов в "Реале" провел 282 матча, в которых забил 311 голов. Он трижды становился победителем Лиги чемпионов и четыре раза выигрывал чемпионат Испании. Кроме того, в форме мадридцев стал четырехкратным обладателем Золотого мяча и трехкратным обладателем Золотой бутсы.

Сообщалось, что Роналду принял решение покинуть "Реал" ещё в январе, когда клуб установил на него ценник в €100 млн.

По сообщению многих СМИ Криш в июле подписал контракт с туринским "Ювентусом", который смог удовлетворить все финансовые запросы "сливочных".