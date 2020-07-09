Официально: "Карпаты" исключены из УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) исключил ФК "Карпаты" из украинской Премьер-лиги сезона 2019/20 за повторную неявку на матч чемпионата.

Как сообщается на официальном сайте организации, "Мариуполю" засчитали две технические победы со счетом 3:0 из-за того, что львовский клуб не приехал на матчи 24-го и 29-го туров УПЛ.

В результате исключения "Карпат" из чемпионата всем оставшимся соперникам команды в нынешнем сезоне будут присуждены технические победы над львовянами.

До вердикта УАФ "Карпаты" занимали последнее место в УПЛ-2019/20, приняв участие в 24 матчах и набрав в них 15 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во львовском клубе сменился владелец – долю многолетнего президента команды Петра Дыминского выкупил футбольный агент Олег Смалийчук.