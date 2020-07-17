Официально: капитан молодежной сборной Украины перешел в европейский чемпионат

Защитник луганской "Зари" и капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко перешел в австрийский ЛАСК.

Как сообщается на официальном сайте клуба, 22-летний футболист будет играть в команде со следующего сезона. Контракт подписан до 2024 года.

Чеберко выступает на позиции центрального защитника, но может также сыграть слева в обороне и на месте опорного полузащитника. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах "Зари" во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Отметим, что ЛАСК занял второе место в чемпионате Австрии 2018/19 и первое место в регулярном сезоне 2019/20, но был оштрафован футбольной федерацией страны за тренировки во время карантина и "посыпался" после возобновления Бундеслиги. Новая команда Чеберко заняла четвертую позицию и будет играть в квалификации Лиги Европы 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее левый защитник "Зари" Богдан Михайличенко подписал 4-летний контракт с самым титулованным клубом Бельгии.