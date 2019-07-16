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Официально: итальянский клуб оформил долгожданный трансфер звезды сборной Украины

1.3т Читать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально стал игроком итальянской "Аталанты". Об этом сообщает сайт дебютанта Лиги чемпионов.

26-летний футболист накануне успешно прошел медицинское обследование и поставил подпись под контрактом, срок которого пока не разглашается. При этом Руслан был вынужден вернуться в Украину для решения вопросов с визой.

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"Аталанта" заплатит за трансфер Малиновского "Генку" 13,7 млн евро. Кроме того, бельгийский клуб получит 10% от последующий продажи украинского футболиста.

В минувшем сезоне наш хавбек стал главным творцом победы "Генка" в чемпионате страны. За сезон Малиновский провел 51 матч, в которых забил 16 мячей и сделал 16 результативный передач.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

ФК "Аталанта"

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко стал объектом стеба со стороны партнеров по английскому "Вест Хэму".

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Темы
Трансферы Чемпионат Италии
Персона
Руслан Малиновский
Теги
сборная Украины по футболу ФК Аталанта
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