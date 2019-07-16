Официально: итальянский клуб оформил долгожданный трансфер звезды сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский официально стал игроком итальянской "Аталанты". Об этом сообщает сайт дебютанта Лиги чемпионов.

26-летний футболист накануне успешно прошел медицинское обследование и поставил подпись под контрактом, срок которого пока не разглашается. При этом Руслан был вынужден вернуться в Украину для решения вопросов с визой.

"Аталанта" заплатит за трансфер Малиновского "Генку" 13,7 млн евро. Кроме того, бельгийский клуб получит 10% от последующий продажи украинского футболиста.

В минувшем сезоне наш хавбек стал главным творцом победы "Генка" в чемпионате страны. За сезон Малиновский провел 51 матч, в которых забил 16 мячей и сделал 16 результативный передач.

Руслан Малиновский ФК "Аталанта"

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко стал объектом стеба со стороны партнеров по английскому "Вест Хэму".

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