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21 апреля • обновлено в 11:16
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Официально: Италия приняла решение по футбольному сезону 2019/20

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20 апреля Совет лиги итальянской Серии А принял единогласное решение доиграть футбольный сезон 2019/20, который был приостановлен в начале марта из-за вспышки коронавируса в стране.

"Совет лиги итальянской Серии А, заседание которого состоялось сегодня, единогласно подтвердил свое намерение доиграть спортивный сезон 2019/20 в случае получения разрешения от правительства страны. Матчи пройдут в полном соответствии с правилами охраны здоровья и безопасности", – написано на официальном сайте Серии А.

Серия А

Серия А

The Laziali

Напомним, что итальянский чемпионат был приостановлен 11 марта после 26 сыгранных туров. Лидером первенства является "Ювентус", набравший 63 очка. На втором месте идет "Лацио" с 62 пунктами в активе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент "Брешии", которая выступает в Серии А, Массимо Челлино заявлял, что не выпустит свою команду на поле, если будет принято решение о возобновлении сезона.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Чемпионат Италии
Место
Италия
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