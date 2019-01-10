Официально: испанский клуб купил знаменитого украинского футболиста

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев продолжит карьеру в испанской "Малаге". Об этом представитель Сегунды, второго по значимости футбольного дивизиона страны, сообщил на своем официальном сайте.
Накануне Селезнев успешно прошел медосмотр в новом клубе. При этом о деталях перехода Евгения в "Малагу" пока ничего неизвестно. По данным СМИ, украинец заключил с испанцами контракт сроком на полтора года.
MCFNews| 📣 OFICIAL📣 ¡Seleznov llega para reforzar nuestra delantera! 💥⚽️ ¡Bienvenido, Killer! 😍#LaLigaTransfer ➡️ https://t.co/Odb4uzCmYu pic.twitter.com/BOryj4RiZW— Málaga CF (@MalagaCF) 10 января 2019 г.
Любопытно, что наставником "Малаги" является Хуан Муньос, который отлично знаком с украинским форвардом по работе в "Днепре".
Отметим, что в составе "Акхисара" в нынешнем сезоне Селезнев провел лишь 11 матчей, в которых отметился четырьмя голами.
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по футболу Руслан Малиновский согласился на переход в итальянский гранд.
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