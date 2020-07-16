Официально: футболиста "Динамо" выгнали из команды за драку с одноклубником

Максим Иншаков Футбол 22:55, 16.07.2020 Обновлено: 23:08, 16.07.2020

"Анкарагюджю" в одностороннем порядке принял решение расторгнуть контракт с нападающим "Динамо" Жерсоном Родригесом, говорится на официальном сайте турецкого клуба.

В принятии решения участвовали совет директоров, технический комитет и футболисты команды.

Решение Анкарагюджю по Родригесу
Twitter Анкарагюджю

Причиной конфликта стало нападение 25-летнего футболиста сборной Люксембурга на капитана "Анкарагюджю" Анте Кулушича.

Пострадавший Анте Кулушич
twitter.com/futbolarena

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за этого инцидента Родригес был исключен из заявки команды на матч 32-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая". Позже игроки не приняли извинения Жерсона.

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