Официально: футболист сборной Украины перешел в элитный чемпионат Италии

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов на правах свободного агента перешел в итальянский клуб "Лечче", который впервые за 7 лет пробился в Серию А.

В прошлом сезоне 28-летний футболист сборной Украины вместе с греческой командой оформил золотой дубль, выиграв национальное первенство Греции и Кубок страны.

За 40 матчей уроженец Днепра забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Новости Футболист сборной Украины Евгений Шахов забил ювелирный гол после хитрого паса пяткой

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Шахов забил победный мяч, переписав исторический рекорд клуба.

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