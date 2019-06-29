Официально: футболист сборной Украины перешел в элитный чемпионат Италии

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов на правах свободного агента перешел в итальянский клуб "Лечче", который впервые за 7 лет пробился в Серию А.
В прошлом сезоне 28-летний футболист сборной Украины вместе с греческой командой оформил золотой дубль, выиграв национальное первенство Греции и Кубок страны.
За 40 матчей уроженец Днепра забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Acquisizione di #Shakhov 👇🏻 #calciomercato #avantilecce #forzalecce https://t.co/ZCQPlUMCB9— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) 29 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Шахов забил победный мяч, переписав исторический рекорд клуба.
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