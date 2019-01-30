Официально: футболист "Динамо" продолжит карьеру в Испании

Футболист киевского "Динамо" Александар Пантич подписал арендное соглашение с испанским "Кадисом". Сербский защитник перешел в новый клуб до конца сезона.

В случае успешного выступления во втором по значимости футбольном дивизионе Пантич сможет подписать с клубом полноценный контракт. "Кадис" по итогам 23 поединков занимает седьмую строчку, сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

Александар Пантич ФК Динамо Киев

В столичный клуб сербский защитник перешел свободным агентом в феврале 2017 года. За "Динамо" Пантич сыграл 20 матчей, в которых ни разу не забил. В нынешнем сезоне футболист так и не появился на поле в составе киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором испанском дивизионе в составе "Альбасете" выступает украинский форвард Роман Зозуля. Кроме того, зимой нынешнего года в "Малагу" перебрался еще один нападающий сборной Украины Евгений Селезнев.

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