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Официально: футболист "Динамо" продолжит карьеру в Испании

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Футболист киевского "Динамо" Александар Пантич подписал арендное соглашение с испанским "Кадисом". Сербский защитник перешел в новый клуб до конца сезона.

В случае успешного выступления во втором по значимости футбольном дивизионе Пантич сможет подписать с клубом полноценный контракт. "Кадис" по итогам 23 поединков занимает седьмую строчку, сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

Александар Пантич

Александар Пантич

ФК Динамо Киев

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В столичный клуб сербский защитник перешел свободным агентом в феврале 2017 года. За "Динамо" Пантич сыграл 20 матчей, в которых ни разу не забил. В нынешнем сезоне футболист так и не появился на поле в составе киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором испанском дивизионе в составе "Альбасете" выступает украинский форвард Роман Зозуля. Кроме того, зимой нынешнего года в "Малагу" перебрался еще один нападающий сборной Украины Евгений Селезнев.

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Персона
Александар Пантич
Тег
ФК Динамо Киев
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