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Официально: ФФУ отреагировала на дело против Украины от УЕФА

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Федерация футбола Украины (ФФУ) опубликовала официальное заявление по делу против нашей сборной от Европейского футбольного союза (УЕФА) за якобы неправильную натурализацию бразильца Мораеса.

Официально: ФФУ отреагировала на дело против Украины от УЕФА

"Хочу подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины", - цитирует генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого пресс-служба Федерации.

В ФФУ призывают фанатов сборной Украины не паниковать.

"Мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарных и этических вопросов УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", - подытожил Записоцкий.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что португальские СМИ нашли якобы нарушение в процедуре натурализации футболиста сборной Украины Жуниора Мораеса, который вышел на замену в матче против Португалии в отборе на Евро-2020, а также сыграл с первых минут против Люксембурга.

Позже сборные Португалии и Люксембурга подали протест в УЕФА на результаты матчей с Украиной.

В РосСМИ указали на такое же нарушение регламента соперником нашей сборной, в составе которой играл бывший португалец Жерсон Родригеш, получивший гражданство Люксембурга.

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Темы
ФФУСкандал с МораесомЕвро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Теги
сборная Украины по футболуУЕФА
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