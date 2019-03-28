Официально: ФФУ отреагировала на дело против Украины от УЕФА

Федерация футбола Украины (ФФУ) опубликовала официальное заявление по делу против нашей сборной от Европейского футбольного союза (УЕФА) за якобы неправильную натурализацию бразильца Мораеса.

"Хочу подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины", - цитирует генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого пресс-служба Федерации.

В ФФУ призывают фанатов сборной Украины не паниковать.

"Мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарных и этических вопросов УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020", - подытожил Записоцкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что португальские СМИ нашли якобы нарушение в процедуре натурализации футболиста сборной Украины Жуниора Мораеса, который вышел на замену в матче против Португалии в отборе на Евро-2020, а также сыграл с первых минут против Люксембурга.

Позже сборные Португалии и Люксембурга подали протест в УЕФА на результаты матчей с Украиной.

В РосСМИ указали на такое же нарушение регламента соперником нашей сборной, в составе которой играл бывший португалец Жерсон Родригеш, получивший гражданство Люксембурга.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся