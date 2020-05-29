Официально: европейский чемпионат разрешил фанатам вернуться на трибуны

Федерация футбола Венгрии официально разрешила болельщикам посещать матчи внутренних турниров с условием, что на каждого из фанатов будет выделено четыре места на стадионе.

Как сообщается на официальном сайте федерации, если клубы примут решение пускать зрителей на домашние поединки, они должны внимательно следить за выполнением установленных ограничений и предосторожностей.

Венгерским болельщикам разрешили вернуться на трибуны Официальный сайт Федерации футбола Венгрии

Отмечается, что болельщики не могут входить в спортивную зону, которая прилегает к футбольному полю. Там могут находиться только те, кто принимает непосредственное участие в матче.

Напомним, что чемпионат Венгрии был возобновлен 23 мая. В нем выступает много украинских игроков, а главным тренером лидирующего "Ференцвароша" является Сергей Ребров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России также заговорили о возвращении болельщиков на трибуны после рестарта местной Премьер-лиги.