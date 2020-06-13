Бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо заявлен за "Динамо" на чемпионат и Кубок Украины, сообщает в Facebook пресс-служба киевского клуба.

Футболист присоединился к столичной команде в начале декабря 2019 года, однако по правилам ФИФА до лета не мог выступать за "Динамо", так как в ходе текущего сезона уже был заигран за два клуба.

В составе вице-чемпионов Украины 20-летний уроженец Сьерра-Леоне заявлен под номером 33.

Ибрагим Каргбо ФК Динамо

Как сообщал OBOZREVATEL, польский нападающий Лукаш Теодорчик, который сейчас выступает за итальянский "Удинезе", может вернуться в "Динамо". Форвард уже получил предложение от украинского клуба. В переходе игрока заинтересован главный тренер команды Алексей Михайличенко.

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