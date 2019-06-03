Официально: "Динамо" совершило трансфер из России

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" официально объявило о переходе ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.

"Бело-синие" достигли соглашения с австрийской "Аустрией" (Вена) о трансфере 23-летнего опорного хавбека, который также может сыграть на позиции центрального защитника, сообщает пресс-служба "Динамо".

Мохаммед Кадири ФК "Динамо" Киев

Мохаммед Кадири ФК "Динамо" Киев

Ганский футболист подписал контракт с киевлянами по схеме 4+1. Кадири будет выступать под шестым игровым номером.

За "Аустрию" ганец выступал с 2016 года. В активе ганского футболиста 32 матча в чемпионате Австрии, а также шесть поединков группового этапа Лиги Европы. Летом 2018 года подписал арендное соглашение с тульским "Арсеналом". На счету Кадири 27 матчей во всех турнирах, два гола и четыре голевых паса за российский клуб.

Мохаммед Кадири ФК "Динамо" Киев

Мохаммед Кадири ФК "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" осталось без главного тренера после того, как закончился срок действия контракта Александра Хацкевича.

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