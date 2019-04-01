МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Официально: "Динамо" объявило об уходе легионера

2.6тЧитать материал на украинском

Киевское "Динамо" объявило о трансфере бразильского полузащитника Че Че.

Пресс-служба столичного клуба сообщает, что "бело-синие" согласовали переход 26-летнего футболиста в "Сан-Паулу". Че Че уже вылетел в Бразилию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта с "Сан-Паулу".

Новости
Экс-футболист "Динамо" забил фантастический гол в чемпионате Украины

Че Че

Че Че

ФК "Динамо" Киев

Напомним, в "Динамо" бразилец перешел летом 2018 года из "Палмейраса", и с тех пор провел за первую команду 16 матчей (9 в чемпионате УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Суперкубке Украины, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевскому "Динамо" предложили один из самых эпичных трансфер с участием сербского футболиста, который не сыграл ни одного матча за новый клуб в Испании.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения