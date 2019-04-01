Официально: "Динамо" объявило об уходе легионера

Киевское "Динамо" объявило о трансфере бразильского полузащитника Че Че.

Пресс-служба столичного клуба сообщает, что "бело-синие" согласовали переход 26-летнего футболиста в "Сан-Паулу". Че Че уже вылетел в Бразилию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта с "Сан-Паулу".

Че Че ФК "Динамо" Киев

Напомним, в "Динамо" бразилец перешел летом 2018 года из "Палмейраса", и с тех пор провел за первую команду 16 матчей (9 в чемпионате УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Суперкубке Украины, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевскому "Динамо" предложили один из самых эпичных трансфер с участием сербского футболиста, который не сыграл ни одного матча за новый клуб в Испании.

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