Официально: "Динамо" получило главного тренера

Футбольный клуб "Динамо" подписал новый двухлетний контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на должности главного тренера первой команды.

Игорь Суркис и Александр Хацкевич ФК Динамо

Подписание нового контракта прокомментировал президент ФК "Динамо" Игорь Суркис:

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи", - цитирует пресс-служба Игоря Михайловича.

Александр Хацкевич рассказал, как проходил процесс переговоров.

"Не только на протяжении этих двух дней мы общались с президентом, в первую очередь, насчет будущего команды. Да, были у нас дискуссии, тяжелые моменты. В чем-то мы сходились, в чем-то пошли на уступки. Но самое главное – что разговор был конструктивным. Мы достаточно серьезно поговорили. Цели не меняются. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные – вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины", - подытожил белорусский наставник.

Напомним, что 45-летний специалист возглавил клуб 2 июня 2017 года, подписал двухлетний контракт с "бело-синими", тем самым сменив на этой должности Сергея Реброва.

Белорус провел у руля столичной команды ровно 100 официальных матчей, в которых одержал 60 побед и 16 раз проиграл.

Под руководством Александра Николаевича "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, а также стало серебряным призером УПЛ.

1 июня у Хацкевича закончился контракт и киевское "Динамо" официально осталось без главного тренера.

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