Официально: "Динамо" подписало полузащитника "Шахтера"

Юный украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Дилан Вуанту подписал контракт киевским "Динамо".

Дилан Вуанту

Фамилия 16-летнего футболиста появилось в заявке "Динамо" U-17 на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Вуанту начинал свою карьеру, выступая за ДЮСШ-11 "Черноморец" Одесса и "Шахтера". В составе "горняков" игрок провел два последних сезона, выступая в первенстве Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября киевское "Динамо" убрало из заявки на сезон чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге сразу трех игроков.

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