Официально: "Динамо" подписало контракт с футболистом сборной Украины

Атакующий полузащитник молодежной сборной Украины Богдан Леднев подписал новое соглашение с "Динамо".

Богдан Леднев

Согласно новому контракту футболист, который с лета 2018 года выступает на правах аренды за луганскую "Зарю", будет динамовцем еще четыре с половиной года – до июня 2024-го, сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Отметим, что в нынешнем сезоне Леднев провел в составе "Зари" во всех турнирах 21 матч (16 в рамках Премьер-лиги и 5 в квалификации Лиги Европы), в которых забил 10 мячей. За "Динамо" провел один матч, дебютировав за "бело-синих" 25 октября 2017 года в кубковом матче против "Александрии" (3:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано близок к переходу в американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси". Руководство клуба MLS и игрок уже практически договорились,

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