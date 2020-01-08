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8 января • обновлено в 18:38
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Официально: "Динамо" оформило второй трансфер 2020 года

1.1т
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26-летний защитник "Динамо" Сидклей перешел на правах аренды в бразильский "Коринтианс".

Как сообщает пресс-служба вице-чемпионов Украины, соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что бразилец перешел в "Динамо" в июле 2018 года. С тех пор, за полтора сезона, Сидклей не смог стать основным игроком "Динамо", проведя во всех турнирах 23 матча (17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы) и забив 1 мяч. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного поединка в составе "Динамо".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января "Динамо" оформило первый трансфер 2020 года. Киевляне согласовали условия контракта с 21-летним нигерийским футболистом Бенито, последним клубом которого был российский ФК "Тамбов".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансферы
Теги
ФК Динамо Киев ФК Коринтианс
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