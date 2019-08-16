Официально: "Динамо" назвало штаб Михайличенко

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко сформировал тренерский штаб. В него вошли Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и тренер вратарей Михаил Михайлов.

ФК "Динамо"

В пятницу, 16 августа новый тренер и его штаб были представлены команде и некоторым СМИ на тренировочной базе "Динамо" президентом клуба Игорем Суркисом.

Евтушенко уже работал с Михайличенко в сборной Украины, будучи его ассистентом в 2008-09 годах. Последним тренерским местом работы специалиста был "Черкасский Днепр" в 2016-17 годах.

Михаил Михайлов продолжит работу с вратарями киевского "Динамо". Этот специалист работал также при предыдущем наставнике клуба Александре Хацкевиче.

Сергей Федоров тоже имеет опыт работы в первой команде, в 2014-16 годах он был ассистентом Сергея Реброва.

ФК "Динамо"

ФК "Динамо"

ФК "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Михайличенко был назначен главным тренером "Динамо" 15 августа, спустя сутки после увольнения Александра Хацкевича.

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