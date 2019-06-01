Официально: "Динамо" Киев осталось без главного тренера

31 мая истек срок действия контракта киевского "Динамо" с белорусским наставником Александром Хацкевичем.

Александр Хацкевич football.ua

Поскольку сведений о заключении нового соглашения с ним или каким-либо другим специалистом не поступало, с 1 июня официально вице-чемпионы Украины находятся без главного тренера.

45-летний специалист 2 июня 2017 года, подписал двухлетний контракт с "бело-синими", тем самым сменив на этой должности Сергея Реброва.

В свое время Хацкевич отыграл восемь сезонов в составе столичного клуба. В качестве тренера белорус работал ассистентом Мирона Маркевича в сборной Украины, а также возглавлял национальную команду своей страны.

Под руководством Александра Николаевича "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, а также стало серебряным призером УПЛ.

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