Официально: чемпионат мира по футболу 2018 года покажут два украинских телеканала

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будут показаны сразу на двух украинских телеканалах – "Интере" и НТН.

Трансляторы получили эксклюзивные права на показ в прямом эфире всех 64 поединков мирового первенства, говорится в заявлении на официальном сайте телеканала "Интер". Отмечается, что каналы подписали соответствующее соглашение с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, которая приобрела права на трансляцию ЧМ-2018 еще восемь лет назад.

Отметим, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Откроет первенство поединок Россия – Саудовская Аравия.

Как сообщал Обозреватель, телеканал "Интер" был намерен пригласить для работы во время мундиаля в РФ комментаторов из России.