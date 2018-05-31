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Официально: чемпионат мира по футболу 2018 года покажут два украинских телеканала

6.7тЧитать новость на украинском

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будут показаны сразу на двух украинских телеканалах – "Интере" и НТН.

Трансляторы получили эксклюзивные права на показ в прямом эфире всех 64 поединков мирового первенства, говорится в заявлении на официальном сайте телеканала "Интер". Отмечается, что каналы подписали соответствующее соглашение с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, которая приобрела права на трансляцию ЧМ-2018 еще восемь лет назад.

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Отметим, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Откроет первенство поединок Россия – Саудовская Аравия.

Как сообщал Обозреватель, телеканал "Интер" был намерен пригласить для работы во время мундиаля в РФ комментаторов из России.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

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ЧМ-2018
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Ratnikov Maxim
Ratnikov Maxim
цэ зрада или перемога, господа кастрюлеголовые?
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Махалыч Махал
Махалыч Махал
Ratnikov Maxim, Это говно свое написало. А есть здесь модераторы, чтобы по справедливости оценить умственный, моральный и личностный потенциал этого животного из-за пАребрика и принять взвешенное решение - а оно нам надо такую дрянь иметь под боком? Наверное, без оного будет чище на сайте?
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