Официально: CAS принял решение по отстранению "Манчестер Сити" из еврокубков

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) частично удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити" и отменил дисквалификацию команды из еврокубков на два сезона.

Как сообщается на официальном сайте CAS, английский клуб признали невиновным в махинациях со спонсорскими контрактами, но наказали за недостаточное содействие в расследовании дела. Штраф "Манчестер Сити", который изначально составлял 30 миллионов евро, был уменьшен до 10 миллионов евро.

Напомним, что команда украинца Александра Зинченко продолжает участие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом поединке 1/8 финала турнира против мадридского "Реала" англичане одержали выездную победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится в августе.

Отметим, что "Манчестер Сити" обеспечил себе второе место в английской Премьер-лиге по итогам сезона 2019/20 и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА опубликовал календарь следующего розыгрыша ЛЧ, участие в котором примет и донецкий "Шахтер".