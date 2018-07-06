Официально: Буффон игрок ПСЖ

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон стал игроком французского клуба ПСЖ.

Джиджи подписал контракт на один год с возможностью пролонгации еще на один.

"С большим чувством счастья я присоединяюсь к ПСЖ. Впервые в моей карьере я покинул свою страну, и только такой амбициозный проект мог заставить меня принять такое решение", - цитирует футболиста клубная пресс-служба.

В сою очередь, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи отметил, что клуб испытывает огромную гордость в связи с этим трансфером.

"Необъятность его карьеры, а также его амбициозная, объединяющая и элегантная индивидуальность делают его одним из самых уважаемых игроков в мировом футболе", - прокомментировал переход итальянца Аль-Хелаифи.

Буффон являлся игроком "Ювентуса" с 2001 года. В составе "Старой синьоры" он завоевал девять скудетто - это рекорд.

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