Официально: бразильский предатель "Динамо" стал украинцем

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес официально стал гражданином Украины и сможет защищать цвета национальной сборной.

Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба "горняков". На сайте чемпионов Украины был также опубликован скан-копию справки о регистрации Жуниора Мораеса как гражданина нашей страны.

Теперь Мораес может быть вызван на матчи сборной Украины в отборе к Евро-2020. 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта сыграют в Люксембурге.

Жуниор Мораес (крайний справа) ФК Шахтер

Жуниор Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА. Летом 2012 года перебрался в Украину: провел по три сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".

На данный момент бразилец возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-лиги, имея в активе 16 голов. Всего же в элитном дивизионе провел 138 матчей и забил 73 мяча.

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