Официальная презентация Луческу в "Динамо": во сколько и где смотреть

Михаил Морозов Футбол 16:05, 29.07.2020

В четверг, 30 июля, состоится официальная презентация Мирчи Луческу в качестве нового главного тренера киевского "Динамо".

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, она начнется в 12:00 и пройдет в онлайн-формате в связи с карантином, вызванным распространением коронавируса в Украине. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Динамо".

Напомним, что Луческу был назначен тренером киевлян в четверг, 23 июля, однако уже через четыре дня в румынских СМИ появилось его письмо, в котором Мирча заявил, что отказывается от работы в "Динамо". В команде эту информацию опровергли, сказав, что в прессу попал фрагмент личной переписки президента столичного клуба Игоря Суркиса и Луческу, и опубликовали полную версию их разговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появились имена специалистов, которые войдут в тренерский штаб румынского наставника.

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