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13 января • обновлено в 17:44
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Одноклубник Зинченко побил два рекорда АПЛ

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Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро стал самым результативным иностранцем в английской Премьер-лиге и рекордсменом турнира по количеству хет-триков.

В выездном матче 22-го тура АПЛ против "Астон Виллы" аргентинец записал на свой счет три гола, что позволило ему обогнать экс-форварда "Арсенала" Тьерри Анри и стать самым забивным иностранцем в истории чемпионата. Теперь в его активе 177 голов за 255 поединков в составе "Манчестер Сити" по сравнению со 175 мячами француза. Кроме того, этот хет-трик стал для него 12-м, что на один больше, чем у легенды английского футбола Алана Ширера.

Серхио Агуэро

Серхио Агуэро

Стоит отметить, что впереди него в списке бомбардиров расположились трое игроков: Энди Коул (187), Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

Напомним, что команда Зинченко разгромила "Астон Виллу" со счетом 6:1, однако украинец в этом матче оказался вне заявки.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Серхио Агуэро
Место
Англия Бирмингем
Тег
ФК Манчестер Сити
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Причём тут Зинченко?
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