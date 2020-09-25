Одноклубник Зинченко: Коноплянка мог закончить мою карьеру в сборной Англии

Английский защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер вспомнил свое первое противостояние с Евгением Коноплянкой в матче против сборной Украины.

В интервью на YouTube-канале журналистки Влады Седан Щегловой он признался, что долгое время не мог даже коснуться мяча, когда тот был у нашего соотечественника. Одноклубник Александра Зинченко обратился к Коноплянке, сказав, что тут чуть не закончил его карьеру в сборной Англии.

"Когда мне было 20, и я только начал играть за сборную, мы противостояли Украине. Не могу вспомнить, где это было, на каком стадионе. Я концентрировался исключительно на своей игре. В первые 60 минут матча я не мог отобрать у него мяч, даже коснуться его. Он был силен, как Роналдо. В первую очередь, я бы хотел сказать: "Привет, как ты? Ты был так близок к тому, чтобы закончить мою карьеру в сборной Англии. Должен снять перед тобой шляпу." Коноплянка очень хороший футболист", – заявил Уокер.

Отметим, что поединок, о котором говорит англичанин, состоялся 10 сентября 2013 года в рамках отбора к ЧМ-2014 в Киеве на НСК "Олимпийский" и закончился нулевой ничьей. Тогда защитнику было 23 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уокер попал в скандал во время карантина, устроив вечеринку с проститутками.