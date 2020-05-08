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8 мая • обновлено в 15:38
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Одноклубник Зинченко Кайл Уокер, устроивший вечеринку с проститутками, пожаловался на преследования

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Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер, который ранее нарушил карантин, устроив вечеринку с проститутками, пожаловался на журналистов, "преследующих его по пятам".

"Недавно я пережил один из самых сложных периодов в моей жизни, за который я беру полную ответственность на себя. Однако сейчас я уверен, что меня преследуют. Эта ситуация влияет не только на меня, а и на мою семью и моих маленьких детей. Что сделали мои родители и сестра, чтобы журналисты следили за мной до порога их дома. Меня не покидает ощущение, что за мной следят по пятам. Я не чувствую себя в безопасности даже дома – кто этого заслуживает?" – спрашивает Уокер у себя в Instagram.

Кайл Уокер

Кайл Уокер

МК

Отметим, что футболист не смог сдержаться после того, как СМИ сообщили о том, что он три раза за день нарушил карантин. Защитник отправился в соседний город, чтобы навестить своих родителей и сестру.

Напомним, что Кайл Уокер является одноклубником украинца Александра Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля Уокер был уличен в приглашении двух проституток в арендованный дом в Манчестере.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Теги
карантин ФК Манчестер Сити
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