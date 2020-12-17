Одноклубник Ярмоленко забил гол-шедевр ударом через себя. Видео

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлас" был забит невероятный по красоте гол.

Клуб, цвета которого защищает украинец Андрей Ярмоленко, к перерыву проигрывал со счетом 0:1 после гола Кристиана Бентеке. Во втором тайме лондонцы пошли вперед и начали создавать опасные моменты у ворот соперника.

На 55-й минуте "Вест Хэм" организовал фланговую атаку, которая закончилась навесом в центр штрафной площади, где мяч уже поджидал нападающий Себастьян Алле. Несмотря на высокий рост, он сумел сложиться и нанести сильный удар в падении через себя, после которого игровой снаряд без шансов для голкипера влетел в верхний угол ворот.

Отметим, что Ярмоленко вышел на поле на 80-й минуте матча, но результативными действиями не отличился.

После ничьей со счетом 1:1 "Вест Хэм" занимает 7-е место в таблице с 21 очком после 13 поединков, а "Пэлас" идет 13-м с 18 пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Сити" без Александра Зинченко сенсационно потерял очки во встрече с одним из главных аутсайдеров АПЛ "Вест Бромвичем".