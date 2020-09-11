Одноклубник украинца Яремчука: мы были шокированы его словами

Одноклубник украинца Романа Яремчука по "Генту" Алессио Кастро-Монтес признался, что футболисты были шокированы тем, как он раскритиковал игру команды под руководством Ласло Белени.

"Мы были шокированы его словами. Яремчук не является тем человеком, которого мы часто слышим в раздевалке, или тем, кто может перевернуть все вверх дном. То, что он сказал, действительно чувствовалось внутри команды, но было произнесено слишком грубо. Конечно, я могу понять его недовольство, ведь украинец использует свои атакующие навыки, а мы играли от обороны. Будем надеяться, что мы будем набирать больше очков, и эта проблема будет решена", – цитирует слова Кастро-Монтеса издание BelgiumSoccer.

Напомним, что наставник "Гента" посоветовал Яремчуку искать новый клуб, если ему не нравится стиль игры команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец помирился с Белени, который сказал, что не собирается мстить нашему соотечественнику.

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