Одноклубник украинца: букмекеры назвали новую команду Месси

По мнению букмекеров следующей командой аргентинского нападающего Лионеля Месси станет "Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко. Котировки на трансфер звездного футболиста из Испании в Англию составляет 1.80.

Дальше идут ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Коэффициенты на такое развитие событий составляют соответственно 5.00 и 6.00 соответственно. Также среди претендентов на аргентинца числятся "Челси" с "Баварией" (по 7.00), "Ньюэлз Олд Бойз" и "Арсенал" (по 11.00), "Бока Хуниорс" (15), Ювентус, Лос-Анджелес.

На последнем месте в списке букмекера находится "Селтик" — коэффициент 101.

Напомним, что в среду, 14 марта, Месси в матче 1/8 финала против "Челси" установил два впечатляющих достижения.