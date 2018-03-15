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Одноклубник украинца: букмекеры назвали новую команду Месси

5.5тЧитать новость на украинском

По мнению букмекеров следующей командой аргентинского нападающего Лионеля Месси станет "Манчестер Сити", за который выступает Александр Зинченко. Котировки на трансфер звездного футболиста из Испании в Англию составляет 1.80.

Дальше идут ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Коэффициенты на такое развитие событий составляют соответственно 5.00 и 6.00 соответственно. Также среди претендентов на аргентинца числятся "Челси" с "Баварией" (по 7.00), "Ньюэлз Олд Бойз" и "Арсенал" (по 11.00), "Бока Хуниорс" (15), Ювентус, Лос-Анджелес.

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На последнем месте в списке букмекера находится "Селтик" — коэффициент 101.

Напомним, что в среду, 14 марта, Месси в матче 1/8 финала против "Челси" установил два впечатляющих достижения.

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Тема
Трансферы
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Лионель Месси
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