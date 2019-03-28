"Одно требование": экс-тренер "Динамо" высказался о выборах в Украине

Бывший наставник киевского "Динамо", полтавской "Ворсклы" и "Мариуполя" Николай Павлов уже знает, за кого будет голосовать на выборах президента Украины. Он назвал основной критерий, по которому выбрал своего фаворита.

"У меня только одно требование: что президент обещает, то он должен сделать, а не врать. Все, этого достаточно. Настало время наконец-то исполнять свои обещания. Прежде всего – закончить войну. Мой кандидат отвечает тем требованиям, которые я только что сформулировал. Я для себя сделал выбор и 31 марта обязательно пойду голосовать", - цитирует Павлова Футбол24.

Николай Павлов ФК Мариуполь

При этом украинский специалист признался, что не всегда был доволен своим выбором кандидата.

"Конечно, бывали случаи, когда тот, кому я отдавал свой голос, потом разочаровывал. Это было уже в независимой Украине, потому что в СССР все голосовали одинаково – существовала только одна партия", - пошутил экс-тренер "Ворсклы".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский признался, что шокирован количеством кандидатов в президенты Украины.

Экс-футболист призвал своих соотечественников обязательно проголосовать 31 марта, а также отметил, что изучает программы только тех политиков, которые ему интересны.

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