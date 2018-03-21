"Одна из главных идей": еще две страны намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России

Бойкот чемпионата мира 2018 года по футболу в России могут поддержать еще две страны. Такую возможность рассматривают власти двух северных стран – Швеции и Дании, сборные которых выступят на Мундиале.

Шведы и датчане обсуждают поддержку бойкота турнира в России из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. "Это одна из главных идей, которую мы сейчас обсуждаем", – прокомментировал для агентства AFP спикер МИД Швеции Пер Энеруд.

Как сообщал "Обозреватель", на чемпионат мира 2018 года не приедут представители властей Польши и Великобритании. Также к бойкоту Мундиаля могут присоединиться официальные лица из Исландии. При этом в Англии призвали сборные Германии Франции и Испании отказаться от участие в первенстве планеты.