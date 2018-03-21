УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Одна из главных идей": еще две страны намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России

3.5тЧитать новость на украинском

Бойкот чемпионата мира 2018 года по футболу в России могут поддержать еще две страны. Такую возможность рассматривают власти двух северных стран – Швеции и Дании, сборные которых выступят на Мундиале.

Шведы и датчане обсуждают поддержку бойкота турнира в России из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. "Это одна из главных идей, которую мы сейчас обсуждаем", – прокомментировал для агентства AFP спикер МИД Швеции Пер Энеруд.

Новости
"Вспомните Сочи": международник назвал последствия бойкота ЧМ-2018

Как сообщал "Обозреватель", на чемпионат мира 2018 года не приедут представители властей Польши и Великобритании. Также к бойкоту Мундиаля могут присоединиться официальные лица из Исландии. При этом в Англии призвали сборные Германии Франции и Испании отказаться от участие в первенстве планеты.

Читайте все новости по теме "Бойкот чемпионата мира-2018" на Обозревателе.

Темы
Бойкот чемпионата мира-2018ЧМ-2018
Источник
Источник:channelstv.com
Поделиться в Facebook

Наши блоги