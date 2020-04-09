"Был один народ": футболист сборной России вспомнил об Украине, говоря о Шевченко

Александр Чеканов Футбол 10:14, 9.04.2020

Один из лучших футболистов России Федор Смолов признался, что его кумиром детства был украинец Андрей Шевченко.

Нападающий испанской "Сельты" при этом отметился высказыванием о взаимоотношениях россиян и украинцев, назвав их одним народом.

Федор Смолов
"Советский спорт"

"Кумиром в детстве у меня был Андрей Шевченко. Когда играл за "Милан", получил "Золотой мяч". Тогда еще не было явного разделения между Россией и Украиной. Был один народ. Я с Шевченко общался, он тренирует сборную, которая прибавила благодаря ему. Современный, интересный парень", – приводит слова Смолова "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о том, где наставник "желто-синих" планирует продолжить тренерскую карьеру.

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