Главная Новости
9 апреля • обновлено в 10:40
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Был один народ": футболист сборной России вспомнил об Украине, говоря о Шевченко

2.3т
Читать материал на украинском

Один из лучших футболистов России Федор Смолов признался, что его кумиром детства был украинец Андрей Шевченко.

Нападающий испанской "Сельты" при этом отметился высказыванием о взаимоотношениях россиян и украинцев, назвав их одним народом.

Федор Смолов

Федор Смолов

"Советский спорт"

"Кумиром в детстве у меня был Андрей Шевченко. Когда играл за "Милан", получил "Золотой мяч". Тогда еще не было явного разделения между Россией и Украиной. Был один народ. Я с Шевченко общался, он тренирует сборную, которая прибавила благодаря ему. Современный, интересный парень", – приводит слова Смолова "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о том, где наставник "желто-синих" планирует продолжить тренерскую карьеру.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Федор Смолов Андрей Шевченко
Теги
ФК Сельта сборная России по футболу Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
23
9
Смешно
0
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соловьева Евгения
Соловьева Евгения
Пока украинцы и русские были одним народом - УССР процветала по всем показателям! Как только 404 получила незалЭжность - "Украина" покатилась в пропасть! Это неоспоримый факт! " Вы хоть понимаете - что вы натворили?!"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
North
VS
Sprout
Победа North
1.50 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Japaleno
Победа Movistar Riders
1.65 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Heretics
Победа Heretics на первой карте с форой в +3,5 раунда
1.68 Сделать ставку
Astralis
VS
OG
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Syman
VS
SMASH
Победа Syman
1.50 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Japaleno
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
NaVi
Победа NaVi
1.65 Сделать ставку
mousesports
VS
fnatic
Победа mousesports
1.65 Сделать ставку
AGO
VS
Endpoint
Победа Endpoint
2,08 Сделать ставку
Singularity
VS
SKADE
Победа SKADE
1.60 Сделать ставку