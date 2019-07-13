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Один из самых дорогих футболистов мира забил гол пенисом - опубликовано видео

1.4т Читать материал на украинском

Один из самых дорогих футболистов мира полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба забил гол необычным образом на тренировке команды.

Во время занятий на предсезонном сборе в Австралии мяч после выноса защитника угодил французу между ног, после чего от гениталий отскочил в сетку. Погба, несмотря на боль, отпраздновал взятие ворот, но позднее всё же взял паузу, чтобы переждать болевые ощущения.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2021 года.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший нападающий "Днепра" отметился необычным голом за свой новый клуб в Испании.

31-летний футболист "Атлетико" положил начало разгрому "Алавеса", забив на 25-й минуте мяч мужским достоинством.

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Поль Погба
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