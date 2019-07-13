Один из самых дорогих футболистов мира полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба забил гол необычным образом на тренировке команды.

Во время занятий на предсезонном сборе в Австралии мяч после выноса защитника угодил французу между ног, после чего от гениталий отскочил в сетку. Погба, несмотря на боль, отпраздновал взятие ворот, но позднее всё же взял паузу, чтобы переждать болевые ощущения.

В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2021 года.

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