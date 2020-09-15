Один из лидеров "Зари" заразился коронавирусом перед матчем с "Шахтером"

Один из лидеров "Зари" Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом перед матчем третьего тура украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера", который запланирован на 20 сентября.

Как сообщается на официальном сайте луганского клуба, футболист почувствовал недомогание, после чего незамедлительно сдал ПЦР-тест, который оказался положительным. Теперь Хомченовский находится на самоизоляции под наблюдением врача "Зари". Отмечается, что команда продолжает готовиться к матчу против "Шахтера" в обычном режиме.

В сезоне 2019/20 полузащитник принял участие в 25 матчах луганчан в первенстве Украины, а в нынешнем чемпионате появлялся в стартовом составе в обеих играх "Зари" в УПЛ.

Напомним, что ранее поединок "горняков" против "Руха" был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Руха" Григорий Козловский предложил изменить регламент украинской Премьер-лиги из-за COVID-19.