Один из лидеров "Реала": футболисты – марионетки ФИФА и УЕФА

Один из лидеров мадридского "Реала" полузащитник Тони Кроос раскритиковал идею создания так называемой европейской Суперлиги, в которую должны войти сильнейшие команды из топ-чемпионатов.

Он считает, что футболисты стали заложниками желания крупнейших футбольных организаций заработать как можно больше денег. По мнению немца, не нужно ломать то, что раньше работало без каких-либо проблем.

"С созданием всех этих новых турниров футболисты все больше выглядят марионетками ФИФА и УЕФА. Эти соревнования придумывают, чтобы высосать все соки из игроков и заработать как можно больше денег. Когда что-то хорошо работает, нужно оставить все, как есть", – цитирует слова Крооса издание Goal.

Как сообщал OBOZREVATEL, старт европейской Суперлиги запланирован на 2022 год.