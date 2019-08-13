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Один из лидеров "Динамо" хочет покинуть клуб

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"Заря" в ближайшее время может арендовать полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко. Сам футболист практически договорился с луганским клубом об условиях соглашения.

Как сообщает Zarya.lg.ua, Шапаренко хотел бы сменить "Динамо" на "Зарю", поскольку заинтересован в получении постоянной игровой практики. Напомним, ранее Александр Хацкевич перевел молодого игрока в дублирующую команду.

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

ФК "Динамо"

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По данным СМИ, "Динамо" намерено отдать полузащитника в аренду луганчанам на остаток сезона. Официальной реакции киевского клуба на эту информацию не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее форвард "Динамо" Русин перешел в новый клуб.

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Темы
Премьер-лига Украины Лига Европы
Персона
Николай Шапаренко
Место
Украина
Теги
ФК Заря ФК Динамо Киев
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