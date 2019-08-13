Один из лидеров "Динамо" хочет покинуть клуб

"Заря" в ближайшее время может арендовать полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко. Сам футболист практически договорился с луганским клубом об условиях соглашения.
Как сообщает Zarya.lg.ua, Шапаренко хотел бы сменить "Динамо" на "Зарю", поскольку заинтересован в получении постоянной игровой практики. Напомним, ранее Александр Хацкевич перевел молодого игрока в дублирующую команду.
Николай Шапаренко
ФК "Динамо"
По данным СМИ, "Динамо" намерено отдать полузащитника в аренду луганчанам на остаток сезона. Официальной реакции киевского клуба на эту информацию не было.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее форвард "Динамо" Русин перешел в новый клуб.
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