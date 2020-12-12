Один из главных талантов "Динамо" получил тяжелую травму в последнем матче сезона. Видео

Максим Иншаков Футбол 10:32, 12.12.2020

Полузащитник "Динамо" Артем Шулянский, который является одним из главных талантов столичной команды, получил разрыв крестообразной связки левого колена в 13-м туре молодежного чемпионата Украины.

Шулянский получил травму
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19-летний футболист вышел на замену на 57-й минуте в матче против ровесников из "Колоса", но сумел сыграть менее 20 минут. В одном из эпизодов после жесткого подката соперника киевский хавбек схватился за колено и был вынужден покинуть поле. Так как все замены у столичной команды были исчерпаны, она доигрывала в меньшинстве. Встреча завершилась победой "бело-синих" со счетом 5:0.

Шулянский является воспитанником академии "Динамо", выступал в первенстве Детско-юношеской футбольной лиги. Выступал за различные юношеские сборные Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, голландский футболист не смог принять участие в матче из-за курьезной травмы.

20-летний форвард получил множественные порезы, пытаясь выбраться из душа, из-за чего спортсмену пришлось накладывать швы.

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