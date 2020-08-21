И вновь футбол, друзья, в центре вашего внимания. Согласитесь, от футбола не уйти, от футбола нет спасения. Футбол – самая популярная игра в мире. Популярен футбол и в нашей стране. Национальная сборная Украины готовится к участию в Лиге наций и чемпионату Европы, который из-за коронавируса пришлось перенести на следующий год. Все мы надеемся, что подопечные Андрея Шевченко порадуют нас на Евро.

А знаете ли вы, друзья, когда были сыграны первые футбольные матчи в Украине? OBOZREVATEL расскажет вам.

Первые сообщения о футболе в Украине датируются 1878 годом, когда в Одессе англичане – служащие иностранных предприятий – организовали "Одесский британский атлетический клуб" (ОБАК). На первых порах члены клуба играли только между собой. Встречались они еще с командами английских или греческих судов. ОБАК не был организацией закрытого типа, были среди его членов и коренные одесситы. И именно правопреемники этого клуба стали в 1910 году организаторами первой в Украине футбольной лиги, а через год – первыми победителями Кубка журнала "Спортивная жизнь" в Одессе.

В начале 1901 года состоялись первые футбольные матчи в Киеве. На территории, где сейчас разместилась киностудия имени Довженко, игрой в "ножной мяч" забавлялись в основном чехи – работники завода Гартмана (ныне "Большевик"). Интересно, что вслед за одесситами в 1911 году в футбол начали играть и киевляне, а в марте 1912-го – и харьковчане. Первая футбольная лига региона Донбасса, в которую вошли команды пяти городов, была создана в 1913 году.

Несколько слов о первых турнирах под эгидой новоиспеченных футбольных лиг. Об одесском турнире на Кубок журнала "Спортивная жизнь" упоминалось уже, немного ранее состоялся турнир в Киеве. За Кубок города соревновалось пять команд, а победителем стала команда "Политехники".

В 1913 году первенство города провела и харьковская лига. Его разыграли девять команд, большинство из них носили экзотические названия ("Женесс", "Модерн", "Штандарт" и т.д.). А победил "Феникс", перевес которого был довольно убедительным. Кстати, харьковчане в том же году создали арбитражную комиссию, которая приняла на себя судейство всех игр.

В те годы состоялись и первые междугородные матчи. Так, в 1911 году сборная Киева принимала сборную Харькова и победила – 3:0. В 1913-м большой успех выпал на долю сборной Одессы. Она как чемпион Юга встретилась в матче со сборной Петербурга, сильнейшей северной командой, и победила со счетом 6:2.

Разруха и лишения, вызванные событиями Первой мировой войны, а также октябрьского переворота коснулись, конечно, и футбола. Хотя кое-где футбольная жизнь не утихала и в те бурные годы.

Однако возрождение игры следует отнести к 1921 году, когда впервые был проведен чемпионат Украины среди сборных команд городов. В Харькове соревновались восемь команд: Екатеринослава, Киева, Николаева, Одессы, Полтавы, Херсона и Таганрога. В финальном поединке встречались сборные Харькова и Одессы. Победили харьковчане – 2:0, став первыми чемпионами республики. Сборная Харькова той поры действительно была сильнейшей, и ей была предоставлена честь представлять Украину на всесоюзной арене. В чемпионате 1924 года харьковчане добрались до финала, где одолели ленинградцев – 2:1, став победителями турнира. В том же году команда Харькова добилась еще нескольких ярких побед, в частности, над сборными СССР – 1:0 и Москвы – 2:1.

На следующий год состоялось первое международное турне украинской команды. Сборная Харькова провела восемь матчей в Берлине, Дрездене и Лейпциге. Семь побед, одно поражение при соотношении мячей 27:4 – таков итог поездки. На следующий год по стопам харьковчан отправилась и команда шахтеров Донбасса.

В 1936 году был проведен первый чемпионат Украины среди команд коллективов физкультуры. Первый чемпион – команда завода имени Орджоникидзе (Краматорск). А через год впервые был разыгран Кубок Украины, за который соревновались 37 команд. Первым обладателем почетного трофея стало киевское "Динамо".

Вот такими были первые шаги футбола в Украине, который с каждым годом становился в нашей стране все популярнее и популярнее. Друзья, любите футбол, играйте в футбол, а все о вашей любимой игре читайте на OBOZREVATEL.