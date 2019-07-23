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Очередной игрок "Шахтера" собрался в Россию

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Нигерийский нападающий донецкого "Шахтера" Кайоде вскоре может перебраться в Россию и стать игроком московского "Спартака".

Такой информацией располагают журналисты С–Э. Сообщается, что россияне планирует арендовать у "Шахтера" нигерийского форварда с опцией дальнейшего выкупа.

Кайоде

Кайоде

ФК "Шахтер"

В прошедшем сезоне Кайоде провел за горняков лишь 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

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На предстоящий чемпионат донетчане не включили нигерийского футболиста в заяку команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Шахтера" Данила Сагуткин продолжит свою карьеру в "Енисее", который будет выступать во втором дивизионе России.

Как сообщает пресс-служба команды, арендное соглашение с 23-летним защитником рассчитано на сезон 2019/20.

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Тема
чемпионат России
Теги
ФК Шахтер Спартак Москва
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