''Очередное затмение'': появились новые данные о трансфере капитана "Динамо"

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу интересов сразу нескольких топовых европейских клубов.
При этом нынешний клуб футболиста – киевское "Динамо" – не намерен расставаться с игроком в зимнее трансферное окно.
По словам известного журналиста Кирилла Крыжановского, переход Цыганкова вполне возможен летом 2019 года.
"Фактически, шансы на трансфер Цыганкова зимой упали до нуля, а вот летом это будет реальный вариант. Если к тому времени он не получит травму или у руководства "Динамо" не случится очередное затмение", - написал Крыжановский на своей странице в Facebook.
Виктор Цыганков
ФК Динамо
Также журналист отметил, что киевский клуб сможет выручить за своего футболиста намного больше.
"В случае удачных выступлений "Динамо" в плей-офф ЛЕ и качественного футбола от самого игрока, его трансферная стоимость может увеличиться", - объяснил свою позицию Крыжановский.
Как сообщал OBOZREVATEL,
Сразу два иностранных клуба – итальянская "Рома" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда –претендуют на полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.
За 21-летнего футболиста сборной Украины клубы готовы выложить впечатляющую сумму - 20 млн евро.
Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе заявил, что зимой Цыганков останется в команде по просьбе главного тренера столичной команды Александра Хацкевича.
Лидер киевского "Динамо" вошел в итоговую сборную группового раунда Лиги Европы. Украинский футболист стал лучшим на своей позиции.