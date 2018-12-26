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''Очередное затмение'': появились новые данные о трансфере капитана "Динамо"

3.2тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу интересов сразу нескольких топовых европейских клубов.

При этом нынешний клуб футболиста – киевское "Динамо" – не намерен расставаться с игроком в зимнее трансферное окно.

По словам известного журналиста Кирилла Крыжановского, переход Цыганкова вполне возможен летом 2019 года.

"Фактически, шансы на трансфер Цыганкова зимой упали до нуля, а вот летом это будет реальный вариант. Если к тому времени он не получит травму или у руководства "Динамо" не случится очередное затмение", - написал Крыжановский на своей странице в Facebook.

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков

ФК Динамо

Новости
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Также журналист отметил, что киевский клуб сможет выручить за своего футболиста намного больше.

"В случае удачных выступлений "Динамо" в плей-офф ЛЕ и качественного футбола от самого игрока, его трансферная стоимость может увеличиться", - объяснил свою позицию Крыжановский.

Как сообщал OBOZREVATEL,

Персоны
Виктор ЦыганковКирилл Крыжановский
Тег
ФК Динамо Киев
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