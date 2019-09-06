"Очень тяжело": Шевченко сделал откровенное признание

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ему тяжело определиться с заявкой на матч отбора Евро-2020 с Литвой.

По словам наставника "желто-синих", ему придется "отцепить" от игры одного футболиста.

Андрей Шевченко ФФУ

"После вечерней тренировки мы с этим вопросом определимся. Как бы ни было тяжело, надо делать этот шаг. С такой отдачей, которую показывают ребята, очень тяжело выбрать кого-то одного и сказать ему, что он не будет готовиться к игре. Но надо это делать. Все ребята понимают, какие задачи мы решаем. Как бы ни было тяжело, это надо принять", – цитирует Шевченко "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко отпустил Евгения Коноплянку из расположения сборную в новую команду.

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