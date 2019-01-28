''Очень счастлив в России'': Ракицкий пообещал ''биться за питерских болельщиков''

Украинский защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал свой трансфер в питерский "Зенит".

"Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из "Шахтера", в другую топ-команду — "Зенит". Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала. Мне повезло, что в "Зените" свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе", - цитирует футболиста пресс-служба "Зенита".

В 2007 году из "Шахтера" в "Зенит" перешел Анатолий Тимощук, который сейчас работает в штабе Сергея Семака. Главным тренером "Зенита" был Мирча Луческу, долгое время работавший в Донецке.

Ярослав Ракицкий ФК Зенит

"С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что "Зенит" — команда очень высокого уровня, что здесь — шикарные условия, стадион и все остальное", - рассказал Ракицкий об общении с Анатолием и Мирчей перед трансфером.

Ярослав мечтает почувствовать поддержку российских болельщиков.

"Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о "Зените" и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже", - подытожил игрок.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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