"Очень расстроился": Степаненко высказался о дебюте Мораеса

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал дебют в национальной команде своего одноклубника Жуниора Мораеса. Форвард "Шахтера" вышел на замену на 76-й минуте матча отбора на Евро-2020 против Португалии.

Степаненко отметил, что его партнер по команде не реализовал опасный момент у ворот португальской сборной, который мог принести Украине победу.

"Мы его поздравили. Он молодец. Вышел и навязал много борьбы. Мог забить и очень расстроился, что не забил. У него хорошая работоспособность. Он усилил нашу игру", - цитирует Степаненко Динамомания.

Жуниор Мораес

Момент на видео с 7:36

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