МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Очень расстроился": Степаненко высказался о дебюте Мораеса

2.3тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал дебют в национальной команде своего одноклубника Жуниора Мораеса. Форвард "Шахтера" вышел на замену на 76-й минуте матча отбора на Евро-2020 против Португалии.

Степаненко отметил, что его партнер по команде не реализовал опасный момент у ворот португальской сборной, который мог принести Украине победу.

"Мы его поздравили. Он молодец. Вышел и навязал много борьбы. Мог забить и очень расстроился, что не забил. У него хорошая работоспособность. Он усилил нашу игру", - цитирует Степаненко Динамомания.

Новости
"Сходят с ума": в России высказались о натурализации предателя "Динамо" Мораеса

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

Момент на видео с 7:36

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Темы
Евро-2020Украина - Португалия
Персоны
Жуниор МораесТарас Степаненко
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения