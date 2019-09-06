"Очень обрадовался": еще один бразилец "Шахтера" приглашен в сборную Украины

Бразильский легионер "Шахтера", защитник Исмаили рассказал о приглашении в сборную Украины от Андрея Шевченко.

"Знаю Андрея Шевченко. Мы познакомились. Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла. Плюс предложение поступило от такого человека, как Шевченко. Я всегда следил за "Миланом", когда он играл там. Для меня он был кумиром. И предложение от него вызвало у меня большую радость", - признался футболист "Шахтера", чьи слова приводит "Трибуна".

Исмаили ФК "Шахтер"

По словам игрока, ему необходимо было все обдумать, чтобы принять решение.

"Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть много молодых игроков, которые могут выступать на моей позиции. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, был бы не менее счастлив", - сказал Исмаили.

Языковый барьер, как отметил бразилец, также сыграл свою роль.

"Этот вопрос вызывал у меня сомнения. Я и правда не говорю на русском и украинском языках. Ребята, которые находятся здесь много лет, конечно, говорят не идеально, но точно понимают больше, чем я. Мне с этим сложнее. Если бы я взялся за язык, то выучил бы. Это не так суперсложно. Но в "Шахтере" огромное количество игроков, говорящих со мной на одном языке. Все тренеры, с которыми я работал, говорили на португальском. Плюс есть переводчик. Поэтому у меня не было толчка, чтобы начать учиться", - добавил бразильский легионер.

Напомним, на данный момент украинское гражданство приняли два бразильских легионера "Шахтера" - Марлос и Мораес, которые являются футболистами национальной сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Шевченко понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020.

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