"Очаги активности": на матч Россия - Испания может обрушиться погодный катаклизм

Поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между командами России и Испании может пройти в условиях сильной грозы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Испания. Начало встречи – 1 июля в 17:00 по киевскому времени.

"Во время матча существует вероятность возникновения отдельных очагов грозовой активности". В целом по Москве до конца дня сохраняется прогноз с формулировкой "местами облачно, местами грозы и дождь", - заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

В связи с этим организаторы разрешили проносить на стадион "Лужники", где пройдет матч, и в фан-зону на Воробьевых горах любые зонты, за исключением зонтов-тростей.

Напомним, что ранее неошибающийся оракул назвал исход матча Россия - Испания.