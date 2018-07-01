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Чемпионат мира 2018
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"Очаги активности": на матч Россия - Испания может обрушиться погодный катаклизм

3.3тЧитать новость на украинском

Поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между командами России и Испании может пройти в условиях сильной грозы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Испания. Начало встречи – 1 июля в 17:00 по киевскому времени.

"Во время матча существует вероятность возникновения отдельных очагов грозовой активности". В целом по Москве до конца дня сохраняется прогноз с формулировкой "местами облачно, местами грозы и дождь", - заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

В связи с этим организаторы разрешили проносить на стадион "Лужники", где пройдет матч, и в фан-зону на Воробьевых горах любые зонты, за исключением зонтов-тростей.

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Россия – Испания: где смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018

Напомним, что ранее неошибающийся оракул назвал исход матча Россия - Испания.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная России по футболусборная Испании по футболу
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